К сведению водителей

С 23:00 31 августа участок улицы Фикрета Амирова между улицами Хагани и Низами будет закрыт для движения транспорта до окончания гонок Формулы-1 в Баку в связи с установкой надземного пешеходного перехода.

Как сообщили Day.Az в компании "Бакинская кольцевая дорога", велосипедные дорожки, расположенные на этой территории, будут функционировать.

"Отметим, что ограничения связаны с работами по благоустройству и реконструкции инфраструктуры, проводимыми на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября. Ограничения будут вводиться поэтапно, и в преддверии гонки запланированы определённые изменения и на других улицах и проспектах.

"Просьба водителям и пешеходам использовать альтернативные маршруты передвижения", - сообщили в компании.