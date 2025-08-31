В Баку наблюдается пыльная погода

По данным, полученным с автоматических станций, с вечера сегодняшнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

По её словам, на данный момент содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,8-2 раза.

Она отметила, что из-за метеоусловий наблюдаемая пыль носит трансграничный характер, и проникла на территорию страны посредством юго-восточных воздушных потоков.

"Ожидается, что в зависимости от метеорологической обстановки пыльная погода продлится в течение двух дней", - добавила она.