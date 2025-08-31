https://news.day.az/sport/1777331.html

Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на ЧМ

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла седьмое место в командном зачете чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Софии (Болгария). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертьфинале азербайджанские дзюдоисты проиграли команде Японии со счетом 1:4. В утешительном турнире спортсмены уступили полякам и стали седьмыми.