Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир

Между Азербайджаном и Арменией уже установился мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Председателем Китайской Народной Республики в китайском городе Тяньцзинь.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что переговоры по нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе, сказав, что между двумя странами уже установился мир.