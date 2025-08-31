В США закупят 1000 внедорожников для борьбы с мигрантами

По имеющейся информации, подрядчики в течение 20 месяцев передадут в распоряжение ICE тысячу внедорожников Ford Police Interceptor Utility, Dodge Durango Pursuit и Chevy Tahoe Police Pursuit Vehicle. Сумма контракта неизвестна, однако исходя из его объема и требований, можно предположить, что она составит не менее $100 млн. Автомобили должны быть оборудованы специальными фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия.

Кроме того, выяснили журналисты, внедорожники будут иметь дополнительные опции - тактические чехлы для сидений и полная раскраска.