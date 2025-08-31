https://news.day.az/world/1776233.html В США закупят 1000 внедорожников для борьбы с мигрантами Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) Соединенных Штатов намерена потратить минимум $100 млн на покупку 1 тыс. автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для обеспечения борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает британская газета Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В США закупят 1000 внедорожников для борьбы с мигрантами
По имеющейся информации, подрядчики в течение 20 месяцев передадут в распоряжение ICE тысячу внедорожников Ford Police Interceptor Utility, Dodge Durango Pursuit и Chevy Tahoe Police Pursuit Vehicle. Сумма контракта неизвестна, однако исходя из его объема и требований, можно предположить, что она составит не менее $100 млн. Автомобили должны быть оборудованы специальными фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия.
Кроме того, выяснили журналисты, внедорожники будут иметь дополнительные опции - тактические чехлы для сидений и полная раскраска.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре