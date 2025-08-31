Президент Ильхам Алиев проведет ряд встреч с представителями ведущих китайских компаний.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам в Тяньцзине заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

"Политический характер нашего сотрудничества находит отражение и в экономических, и в торговых отношениях, а также в инициативах по развитию транспортных связей и укреплении технологического партнерства. Сегодня Президент Ильхам Алиев встретится с руководителями ведущих китайских компаний, работающих в различных сферах - от энергетики и возобновляемых источников энергии до технологий, коммуникаций и других отраслей. Мы уверены, что этот визит станет важным вкладом в дальнейшее укрепление азербайджано-китайских экономических и торговых связей", - отметил Гаджиев.

Он добавил, что в этом году двусторонний торговый оборот между Азербайджаном и Китаем уже вырос более чем на 40 процентов.

"Мы считаем, что это далеко не предел, и ожидаем дальнейшего расширения нашего партнерства. Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Китаем охватывает широкий круг сфер, включая цифровую трансформацию, искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии и другие перспективные направления", - подчеркнул помощник Президента.