Азербайджан значительно увеличил доход от экспорта ненефтяной продукции

С января по июль этого года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,09 млрд долларов США. За этот период экспорт продовольственных товаров вырос на 23,9%, достигнув 689 млн долларов США.

Как передаёт Day.Az, об этом говорится в августовском выпуске "Обзора экспорта", Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК).

В январе-июле 2025 года экспорт сахара увеличился на 10,9 млн долларов США или на 55,1%, фруктов и овощей - на 122,6 млн долларов США или на 31,9%, продукции химической промышленности - на 45,2 млн долларов США или на 30,4%, чёрных металлов и изделий из них - на 8,6 млн долларов США или на 19,1%, хлопковой пряжи - на 2,6 млн долларов США или на 18,2%, чая - на 317 тыс. долларов США или на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За семь месяцев текущего года экспорт аграрной продукции увеличился на 27,9%, составив 551,4 млн долларов США, экспорт аграрно-промышленных товаров вырос на 7,3% и достиг 178,8 млн долларов США. В целом экспорт аграрной и аграрно-промышленной продукции вырос на 22,1%, составив 730,2 млн долларов США.

В списке товаров ненефтяного сектора, экспортированных за указанный период, золото (178,8 млн долларов США) заняло первое место. На втором месте расположились томаты (156,9 млн долларов США), на третьем - хлопковое волокно (108,1 млн долларов США).

В июле 2025 года среди товаров ненефтяного сектора лидером экспорта стал персик (48,5 млн долларов США). На втором месте оказалось золото (33,9 млн долларов США), на третьем - прочие лёгкие масла и продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы (13,8 млн долларов США).

За семь месяцев текущего года в Россию экспортировано товаров ненефтяного сектора на 716,6 млн долларов США, в Турцию - на 339,7 млн долларов США, в Швейцарию - на 186,6 млн долларов США, в Грузию - на 183,4 млн долларов США, на Украину - на 109,9 млн долларов США.

В июле 2025 года в Россию экспортировано товаров ненефтяного сектора на 130,6 млн долларов США, в Турцию - на 52,5 млн долларов США, в Швейцарию - на 34,3 млн долларов США, в Грузию - на 28,7 млн долларов США, на Украину - на 14,1 млн долларов США.

В январе-июле 2025 года Космическое Агентство Азербайджана (Azercosmos) экспортировало телекоммуникационные спутниковые услуги в 41 страну на сумму 10,1 млн долларов США. Доходы от экспорта услуг составили 66% от общих доходов агентства. В июле 2025 года "Azercosmos" экспортировал услуги в 35 стран на сумму 1,6 млн долларов США.

В пятёрку крупнейших направлений экспорта спутниковых телекоммуникационных услуг вошли: Великобритания - 2,7 млн долларов США, Люксембург - 2,1 млн долларов США, Нигерия - 498,9 тыс. долларов США, Турция - 461 тыс. долларов США, Египет - 417,5 тыс. долларов США.