Израиль взял ответственность за атаку на представителя военного крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку ликвидации в Газе представителя военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейды. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе вступительной речи на заседании правительства он выразил надежду, что операция пройдет успешно.

"В ходе совместной операции Служба общей безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛ атаковали представителя ХАМАС ... Абу Убейду. Мы до сих пор не знаем окончательного результата, и я надеюсь, что его больше нет с нами", - заявил он.

Нетаньяху обратил внимание, что со стороны ХАМАС нет представителя, который мог бы подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Другие подробности инцидента неизвестны.