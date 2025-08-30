Раскрыты характеристики флагманского смартфона OnePlus 15
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно утечке, устройство будет представлено в пяти конфигурациях памяти: с 12 ГБ оперативной и накопителем на 256 или 512 ГБ, а также в версии с 16 ГБ оперативной и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. При этом вариант с 24 ГБ оперативной памяти, фигурировавший ранее в утечках, в линейке отсутствует.
По слухам, смартфон будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Elite 2) и будет весить 215 граммов. Блок камеры OnePlus 15 будет состоять из трех 50-мегапиксельных датчиков.
Одним из ключевых отличий OnePlus 15 станет увеличенная до 7000 мАч емкость аккумулятора, а также поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт. Какие-либо другие характеристики пока остаются неизвестны.
Ожидается, что OnePlus официально представит устройство осенью 2025 года, однако точные сроки и стоимость смартфона пока не раскрываются.
