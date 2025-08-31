"Имишли" примет "Сумгайыт" в Губе

"Имишли" проведет матч 4-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Сумгайыта" в Губе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ПФЛ, встреча состоится 13 сентября в 16:30 на стадионе Олимпийского спортивного комплекса Губы.

Клуб "Имишли" продолжает работы по устранению выявленных недостатков на стадионе. ПФЛ держит процесс под контролем и после финальной инспекции сообщит, если место проведения матча будет изменено.

Отметим, что первые два домашних матча сезона "Имишли" провел на стадионе города Шамахы.