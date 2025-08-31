https://news.day.az/sport/1777368.html "Имишли" примет "Сумгайыт" в Губе "Имишли" проведет матч 4-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Сумгайыта" в Губе. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ПФЛ, встреча состоится 13 сентября в 16:30 на стадионе Олимпийского спортивного комплекса Губы. Клуб "Имишли" продолжает работы по устранению выявленных недостатков на стадионе.
"Имишли" примет "Сумгайыт" в Губе
"Имишли" проведет матч 4-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Сумгайыта" в Губе.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ПФЛ, встреча состоится 13 сентября в 16:30 на стадионе Олимпийского спортивного комплекса Губы.
Клуб "Имишли" продолжает работы по устранению выявленных недостатков на стадионе. ПФЛ держит процесс под контролем и после финальной инспекции сообщит, если место проведения матча будет изменено.
Отметим, что первые два домашних матча сезона "Имишли" провел на стадионе города Шамахы.
