Apple намерена отказаться от iPhone 16 Pro и популярных наушников

По данным журналистов, сразу после презентации серии iPhone 17 Apple прекратит продажи iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Таким образом, весь актуальный модельный ряд iPhone будет поддерживать ИИ-систему Apple Intelligence.

Среди старых моделей в продаже останутся iPhone 16e, iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Также ожидается, что после презентации компания откажется от продажи Apple Watch Series 10 и флагманских Apple Watch Ultra 2. На смену им придут обновленные поколения, а Apple Watch SE (2-го поколения) останется, пока не будет представлен преемник этой модели.

Кроме того, ожидается прекращение продаж AirPods Pro 2, на смену которым может прийти третье поколение Pro-наушников. Не исключено, что Apple оставит старую версию, предлагая ее по скидке.