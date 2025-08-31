Маск описал будущее Европы словом «вымирание»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети Х предупредил Европу о демографической угрозе. По его мнению, при текущем уровне рождаемости людей на континенте может не остаться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет", - написал Маск.

В доказательство своих слов миллиардер привел статистику Шотландии, где смертей на 34% больше, чем рождений. Предприниматель обратил внимание на то, что с января по июль 2025 года в стране родились 26,3 тысячи человек, в то же время умерли - 35,2 тысячи. Маск назвал эту ситуацию "демографическим коллапсом".