Во французском Бордо очередной всплеск уличного насилия закончился массовой дракой и откровенным мордобоем.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Картина для "витрины Европы" более чем позорная: люди кидались друг на друга с кулаками, ногами и подручными предметами прямо посреди улицы.

Полиция, как обычно, прибыла уже постфактум, когда конфликт разросся до беспредела. Несколько человек задержаны, есть пострадавшие. Инцидент лишь подтверждает: Франция всё чаще оказывается в эпицентре хаоса и неспособна контролировать ситуацию даже в собственных городах.