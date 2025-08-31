https://news.day.az/world/1777338.html Мордобой на улицах французского города - ВИДЕО Во французском Бордо очередной всплеск уличного насилия закончился массовой дракой и откровенным мордобоем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Картина для "витрины Европы" более чем позорная: люди кидались друг на друга с кулаками, ногами и подручными предметами прямо посреди улицы.
Мордобой на улицах французского города - ВИДЕО
Во французском Бордо очередной всплеск уличного насилия закончился массовой дракой и откровенным мордобоем.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Картина для "витрины Европы" более чем позорная: люди кидались друг на друга с кулаками, ногами и подручными предметами прямо посреди улицы.
Полиция, как обычно, прибыла уже постфактум, когда конфликт разросся до беспредела. Несколько человек задержаны, есть пострадавшие. Инцидент лишь подтверждает: Франция всё чаще оказывается в эпицентре хаоса и неспособна контролировать ситуацию даже в собственных городах.
