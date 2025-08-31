Фанаты соперника "Карабаха" в ЛЧ обеспокоены нехваткой форвардов

Травма Лиама Делапа в матче против "Фулхэма" вызвала бурную реакцию среди фанатов "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, молодой нападающий был вынужден покинуть поле уже на 15-й минуте из-за повреждения подколенного сухожилия, оставив команду с единственным доступным форвардом - Жоау Педро.

На фоне этих событий болельщики "синих" призвали руководство клуба отменить предстоящую аренду Николаса Джексона в мюнхенскую "Баварию". Многие из них в социальных сетях выразили уверенность, что сейчас нельзя ослаблять линию атаки и нужно срочно пересмотреть планы.

Часть фанатов открыто требует сохранить Джексона в составе, другие же предлагают экстренно подписать нового форварда, чтобы избежать кризиса в атаке. В то же время звучат опасения, что плотный календарь и участие в Клубном чемпионате мира уже негативно влияют на физическую готовность команды.

Будущее Джексона пока остается неопределенным. Руководству "Челси" предстоит решить, рисковать ли, оставив только Педро на острие атаки, или сохранить Джексона, учитывая возможное длительное отсутствие Делапа.

Окончательное решение станет ключевым фактором для успешного старта "синих" в сезоне 2025/26.

Напомним, "Челси" является соперником агдамского "Карабаха" в групповой стадии Лиги чемпионов.