Экономика пострадавшей от пошлин Трампа страны сократилась

Экономика Канады во втором квартале сократилась сразу на 1,6 процента в годовом выражении, хотя аналитики ожидали падения показателя только на 0,6 процента, пишет Trading Economics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Квартал к кварталу ВВП этой пострадавшей от высоких пошлин США североамериканской страны снизился на 0,4 процента после роста на 0,5 процента в январе-марте, когда в год к году канадская экономика упала еще сильнее - на 2 процента.

Экспорт Канады тем временем сократился в отчетный период на 7,5 процента, импорт - на 1,3 процента, следует из представленных данных.