МИД Азербайджана поздравил Кыргызстан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Кыргызстан с Днем независимости.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД на своей странице в социальной сети Х.

"Искренне поздравляем братскую Кыргызскую Республику и ее народ с Днём независимости!

С Днём независимости!", - говорится в публикации.