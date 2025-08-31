https://news.day.az/politics/1777308.html МИД Азербайджана поздравил Кыргызстан с Днем независимости Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Кыргызстан с Днем независимости. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД на своей странице в социальной сети Х. "Искренне поздравляем братскую Кыргызскую Республику и ее народ с Днём независимости! С Днём независимости!", - говорится в публикации.
