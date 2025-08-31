США выдвинули ультиматум Samsung

Торговая война между США и Китаем вновь оказывает давление на мировую индустрию чипов, и на этот раз в центре внимания оказались два крупнейших южнокорейских гиганта - Samsung и SK Hynix. Компании столкнулись с новыми ограничениями, которые могут усложнить их операции в Китае, одном из ключевых рынков. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министерство торговли США объявило об отзыве лицензий, которые ранее позволяли Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование для производства чипов на своих китайских предприятиях. Это решение, вступающее в силу через 120 дней, не приведет к закрытию заводов, но заблокирует их модернизацию или расширение с помощью новых американских инструментов.

Это значительный удар по операциям Samsung по производству флеш-памяти NAND в Сиане, на которые, по имеющимся данным, приходится около 40% ее мирового производства, а также по производству DRAM компании SK Hynix. Обе компании до сих пор фокусировались на выпуске чипов предыдущих поколений (от 28 нм и выше) в Китае, сохраняя производство передовых узлов на родине в Южной Корее и в США.

Вашингтон объясняет этот шаг соображениями национальной безопасности, стремясь замедлить прогресс Китая в полупроводниковой отрасли и не допустить использования передовых технологий в военных целях. Однако для Samsung и SK Hynix это создает долгосрочную неопределенность: они не смогут заменять вышедшее из строя оборудование или импортировать новейшие инструменты от американских поставщиков.

Этот шаг основывается на мерах экспортного контроля, впервые введенных в 2022 году, которые сопровождались временными исключениями во избежание сбоев в глобальной цепочке поставок. Теперь, когда эти исключения отменены, баланс может измениться. Выиграть могут китайские производители оборудования, а также американский конкурент Micron.

Для Samsung это решение особенно неудобно. В то время как компания готовится к запуску Galaxy Tab S11 на выставке IFA 2025, ее полупроводниковое подразделение сталкивается с более сложным путем в навигации по геополитическому шторму.