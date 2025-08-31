https://news.day.az/world/1777317.html Более половины британцев не желают воевать за свою страну - Результаты опроса Две трети подданных Великобритании не желают воевать за свою страну в случае нападения на нее. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, сообщает The Sunday Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Опрос показал, что 64% респондентов не готовы вступать в армию Великобритании в случае войны.
