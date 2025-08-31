Две трети подданных Великобритании не желают воевать за свою страну в случае нападения на нее. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, сообщает The Sunday Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опрос показал, что 64% респондентов не готовы вступать в армию Великобритании в случае войны. Противоположное мнение высказали 6% порошенных.

В каждой возрастной группе преобладает число тех, кто не стремится вступить в ряды вооруженных сил. Издание не предоставило информации о том, сколько людей было опрошено.