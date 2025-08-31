İdman gimnastlarımız Açıq kubokda medallar qazanıblar - FOTO
25-29 avqust tarixlərində Belarus Respublikasının Mogilyov şəhərində idman gimnastikası üzrə Açıq kubok təşkil olunub.
Day.Az bildirir ki, Gimnastika Federasiyasından Trend-ə verilən məlumata grə, yarışda ölkəmizi kişi idman gimnastikası üzrə Rəsul Əhmədzadə, qadın idman gimnastikası üzrə isə Dəniz Əliyeva, Nazənin Teymurova, Aytən Məmmədova, Leyla Məmmədzadə, Albina Əliyeva, Aynaz Məcidzadə və Xədicə Abbaszadə təmsil ediblər.
Gimnastlarımız uğurla çıxış edərək ölkəmizə medallarla qayıdıblar:
Albina Əliyeva - qızıl medal (dayaqlı tullanma, 13.483 xal)
Rəsul Əhmədzadə - gümüş medal (sərbəst hərəkətlər, 13.050 xal); bürünc medal (dəstəli at, 13.000 xal); bürünc medal (paralel qollar, 12.875 xal)
Dəniz Əliyeva - gümüş medal (dayaqlı tullanma, 12.733 xal); bürünc medal (sərbəst hərəkətlər, 11.733 xal)
Leyla Məmmədzadə - bürünc medal (dayaqlı tullanma, 12.883 xal)
