В Британии боятся наплыва мигрантов из-за кризиса во Франции

Британские власти опасаются, что борьба с нелегальными мигрантами, пересекающими пролив Ла-Манш, ослабнет из-за кризиса во Франции. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Политическая ситуация во Франции сложная. Мы все еще надеемся, что они реализуют это, но в связи с этими событиями это стало сложнее", - говорится в материале.

Уточняется, что речь идет о перехвате лодок с мигрантами в Ла-Манше. Согласно французским законам, нельзя отлавливать мигрантов, которые уже следуют через пролив - французские правоохранители могут вмешаться в отдельных случаях.

Полиция Франции уже высказывалась за изменения в морском законодательстве, которые позволили бы пресекать миграционные потоки еще на суше.