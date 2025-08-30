https://news.day.az/economy/1777188.html Названы сроки завершения строительства железной дороги Агдам–Ханкенди Строительство железнодорожной линии Агдам-Ханкенди будет завершено до конца следующего года. Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
Он отметил, что в настоящее время ведется строительство железнодорожной линии.
