Названы сроки завершения строительства железной дороги Агдам–Ханкенди

Строительство железнодорожной линии Агдам-Ханкенди будет завершено до конца следующего года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он отметил, что в настоящее время ведется строительство железнодорожной линии.