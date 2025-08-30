Bakı bulvarında insident - Həbs edilən var
Bakı bulvarında ictimai asayişi pozan şəxs həbs edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə avqustun 28-i gecə saat 00:40 radələrində baş verib.
Dənizkənarı Milli Park ərazisində 4-5 nəfər arasında kütləvi dava-dalaş olmasına dair polisə məlumat daxil olub. Keçirilən tədbirlərlə hadisəni törədən şəxslərdən biri - 1994-cü il təvəllüdlü A.Qədirov saxlanılıb. Onun narkotik vasitə istifadə etməsi də müəyyən olunub.
Səbail RPİ-nin 9-cu Polis Bölməsinə aparılan şəxslə bağlı araşdırma başlanıb. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206, 510 və 535-ci maddələrinə əsasən protokol tərtib edilib.
Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə saxlanılan şəxs 20 sutkalıq həbs edilib.
