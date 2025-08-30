Masdar и ACWA Power в Азербайджане

Автор: Лейла Таривердиева

"У нас очень прочное партнерство с этими странами. И, кстати, нашими основными инвесторами в области возобновляемой энергетики являются компании из ОАЭ и Саудовской Аравии. Они наши основные инвесторы. Они уже инвестируют.

Кстати, наш потенциал в области возобновляемых источников энергии тоже не следует недооценивать. К 2030 году, опять же, основываясь на подписанных контрактах и инвестициях, в первую очередь, из ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая, мы планируем производить шесть гигаватт солнечной и ветровой энергии. Плюс мы активно строим гидроэлектростанции в Карабахе; на сегодня мощность построенных станций составляет почти 300 МВт", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия".

Азербайджан выбрал для сотрудничества в сфере развития ВИЭ очень правильных партнеров. Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Саудовская Аравия) обладают огромным опытом в этой области, работают во многих странах, в их портфелях десятки успешных проектов. Ближневосточные компании строят в Азербайджане солнечные, ветровые, гибридные электростанции, а саудовцы готовятся подключиться к проекту опреснения морской воды.

Как и Азербайджан, ОАЭ является нефтегазодобывающей страной, и так же, как наша страна, демонстрирует отличную динамику в реализации проектов, направленных на борьбу с изменениями климата. Так, в конце ноября 2023 года в ОАЭ была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция Аль-Дафра, в июле того же года в Дубае заработал крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию. К 2030 году ОАЭ стремится утроить мощность инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии, до 14 ГВт, а к 2050-му добиться энергетического баланса, который на 44 процента будет обеспечивать зеленая энергия.

Компания Masdar основана в 2006 году и на сегодня уже обладает обширным портфолио, в котором - проекты общей мощностью более 20 ГВт, реализованные в более чем 40 странах мира.

Компания пришла в Азербайджан в феврале 2020 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между Минэнерго АР и Masdar. Документ закрепил намерения сторон относительно проекта солнечной электростанции мощностью 1 ГВт. Этот проект стал значительным шагом для диверсификации энергетического сектора Азербайджана.

26 октября 2923 года была запущена построенная Masdar Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, ставшая крупнейшей СЭС на Южном Кавказе и способная обеспечить электроснабжение 110 тысяч квартир, то есть целый город. В тот же день Masdar подписала с азербайджанской стороной еще три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Это солнечная электростанция мощностью 445 МВт в поселке Гюнеш Билясуварского района, СЭС мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветряная электростанция мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Эти соглашения являются начальным этапом Исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии общей мощностью 4 ГВт. В рамах конференции СОР29 в Баку были подписаны инвестиционные соглашения по финансированию указанных проектов с ЕБРР, Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций на сумму 670 млн. долларов. В финансировании строительства станций в Билясуваре, Нефтчале и в зоне Абшерон-Хызы будет участвовать также Всемирный банк.

Строительство СЭС в Билясуваре началось 12 августа этого года. Билясуварская солнечная электростанция будет мощнее Гарадагской и отберет у нее первенство в регионе. Мощностью СЭС составит 445 МВт. СЭС будет построена компанией Masdar до 2027 года, солнечные панели поставит китайская China Energy Development.

Саудовская компания ACWA Power стала первым иностранным партнером климатической конференции СОР-29. У Азербайджана с этой авторитетной компанией уже налажено сотрудничество. На СОР-29 в Баку ACWA Power была выбрана официальным партнером мероприятия по вопросам энергетики и воды. Саудовские специалисты знают толк и в том, и в другом.

ACWA Power, крупнейший в мире поставщик деминерализованной воды, является новатором в отрасли зеленого водорода и лидером в глобальном энергетическом переходе. Основанная в 2004 году в Эр-Рияде, компания ACWA Power с момента своего создания наняла более 4000 человек. В настоящее время компания работает в 13 странах Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии.

В мае 2024 года Минэнерго Азербайджана и ACWA Power подписали Соглашение о реализации проекта аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 200 МВт и Рамочное соглашение по проекту береговой ветроэнергетической установки мощностью 200 МВт.

ACWA Power реализует в Гобустане и Хызы проект ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт. Реализация проекта осуществляется по принципу build-own-operate (строительство-владение-эксплуатация). Ожидается, что станция обеспечит возобновляемой энергией около 300 тысяч домохозяйств, сокращая выбросы углерода примерно на 400 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию данной станции также позволит экономить около 220 млн. кубических метров природного газа в год. ВЭС ежегодно сможет вырабатывать около 1 млрд. киловатт-час электроэнергии. Стоимость проекта, как ожидается, составит 286 млн. долларов. Для реализации проекта саудовская компания подписала кредитное соглашение с ЕБРР и Международным фондом ОПЕК на сумму 238 млн. долларов.

29 февраля 2024 года было подписано измененное и обновленное инвестиционное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и ООО ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy. 18 апреля того же года SOCAR и ACWA Power подписали соглашение о сотрудничестве в сфере зеленых удобрений. А 21 сентября было утверждено прямое соглашение по инвестиционному контракту между правительством АР, ACWA Power и Международным банком Азербайджана.

Сама саудовская компания планирует инвестировать в проекты в сфере ВИЭ в Азербайджане около 5 миллиардов долларов.

В целом, до 2027 года в Азербайджане планируется реализация проектов создания 8 солнечных и ветряных электростанций промышленного масштаба общей мощностью около 2 ГВт. Принимая во внимание упорство Баку и деловые принципы его партнеров с Ближнего Востока, поставленная цель будет достигнута.