Азербайджан сделал еще один шаг к реализации зеленого перехода

Автор: Лейла Таривердиева

Продолжается реализация зеленой повестки Азербайджана.

12 августа в Билясуваре началось строительство крупнейшей на Южном Кавказе солнечной электростанции мощностью 445 МВт (Bilasuvar Solar SPV). СЭС будет построена компанией Masdar (ОАЭ) до 2027 года, солнечные панели поставит китайская China Energy Development.

На сегодня крупнейшей солнечной электростанцией региона является Гарадагская СЭС мощностью 230 МВт, построенная Masdar и запущенная в эксплуатацию 26 октября 2023 года. Во время церемонии открытия Masdar подписала с азербайджанской стороной три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Сюда входят СЭС в поселке Гюнеш Билясуварского района, солнечная электростанция мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветровая электростанция мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Планируется, что годовая выработка электроэнергии СЭС "Билясувар" составит 890 млн. киловатт-часов, а СЭС "Нефтчала" 640 млн. киловатт-часов. СЭС в Билясуваре и Нефтчале смогут обеспечить электроэнергией более 135 000 домов и позволят избежать выброса свыше 730 000 тонн CO₂ в год.

Эти три соглашения представляют собой начальный этап Исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 4 ГВт.

В рамах конференции СОР29 в Баку были подписаны инвестиционные соглашения по финансированию указанных проектов с ЕБРР, Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций на сумму 670 млн. долларов. В финансировании строительства станций в Билясуваре, Нефтчале и в зоне Абшерон-Хызы будет участвовать также Всемирный банк.

Эмиратская компания подумывает и о расширении мощностей Гарадагской СЭС. Точнее, по словам директора представительства Masdar в Азербайджане Мурада Садыхова, компания видит потенциал станции, и, когда появится такая возможность и будут решены все вопросы, новый этап проекта может быть запущен.

По состоянию на начало июля, Гарадагская СЭС сгенерировала с момента запуска 800 млн. киловатт-часов зеленой энергии, выработанной 570 тысячами двусторонних солнечных панелей. По словам Садыхова, это новая технология, которая позволяет вырабатывать энергию как с лицевой, так и с обратной стороны панелей.

Отметим, что, как и Азербайджан, ОАЭ является нефтегазодобывающей страной, и так же, как наша страна, демонстрирует отличную динамику в реализации проектов, направленных на борьбу с изменениями климата. Так, в конце ноября 2023 года в ОАЭ была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция Аль-Дафра, в июле того же года в Дубае заработал крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию. К 2030 году страна стремится утроить мощность инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии, до 14 ГВт, а к 2050-му добиться энергетического баланса, который на 44 процента будет обеспечивать зеленая энергия.

Masdar тесно сотрудничает также со странами Центральной Азии. Так, в настоящее время обсуждается строительство в Казахстане ветровой электростанции мощностью 1 ГВт и системы накопления энергии на 300МВт.

Сейчас в сферу зеленой энергетики Азербайджана активно вступает и Китай.

В рамках апрельского визита Президента Ильхама Алиева в Китай были подписаны шесть документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Соглашения охватывают проект солнечных электростанций мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветряной электростанции мощностью не менее 2 ГВт и так далее.

Ранее, в марте Северо-западный институт проектирования электростанций (NWEPDI), являющийся частью China Power Engineering Consulting Group, и Masdar подписали контракт на проектирование, закупку оборудования и строительство (EPC) двух крупных солнечных электростанций общей мощностью 760 МВт в Азербайджане.

Китайские производители солнечных батарей стали основными поставщиками этого оборудования для проектов, осуществляемых на пространстве СНГ, в том числе в Азербайджане.

По оценкам специалистов, китайские солнечные батареи часто выделяются на фоне других благодаря своей низкой стоимости, высокой производительности и ряду других преимуществ. На сегодня Китай является крупнейшим производителем солнечных панелей в мире. Китайские компании активно инвестируют в эту сферу, которой оказывает поддержку и государство.

Китайская компания JA Solar, мировой лидер в области фотогальваники (PV), была выбрана для поставки солнечных модулей DeepBlue 4.0 Pro высокой эффективности общей мощностью 1 ГВт для проектов солнечных электростанций в Нефтчале и Билясуваре. Модули DeepBlue 4.0 Pro от JA Solar спроектированы с учетом эксплуатации в сложных прибрежных условиях, характеризующихся высокой влажностью, соленостью, сильными ветрами и наличием воздушной пыли. Модули обладают высокой устойчивостью к коррозии и экстремальным погодным условиям.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на открытии заседания министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и форума "Промышленные инновации - движущая сила устойчивого энергетического развития" в Нинбо (КНР) в июне отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Китаем. Участие китайских компаний в реализации стратегии Азербайджана по зеленой энергетике как в роли подрядчиков, так и инвесторов, играет важную роль. С участием китайских компаний планируется поэтапное строительство солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2,3 ГВт, а также развитие проектов ветряной энергетики мощностью около 2 ГВт в акватории Каспийского моря.

Билясуварская солнечная электростанция станет еще одним шагом в рамках зеленого перехода и демонстрацией успешного партнерства Азербайджана с ведущими компаниями мира в сфере альтернативной энергетики. Новая СЭЗ увеличит мощность генерации возобновляемой энергии в стране, поможет освободить для экспорта определенные объемы газа и сократить вредные выбросы. Ожидается, что реализующиеся и запланированные к реализации проекты к 2030 году дадут Азербайджану дополнительно 6500 МВт возобновляемой энергии. Если учесть, что общая установленная мощность всех источников генерации в стране составляет 8000 МВт, станет ясно, что о своей энергетической безопасности Азербайджану беспокоиться не придется.

