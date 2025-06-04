Баку усиливает роль в формировании энергетической архитектуры Европы

Автор: Лейла Таривердиева

Через две недели азербайджанская нефть официально войдет в государственные резервы Чехии. Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

На сегодня Чехия - вторая в списке стран, импортирующих азербайджанскую нефть. Первенство продолжает удерживать Италия, а Чехия с начала этого года обошла Израиль, занимавший прежде вторую позицию. Чешский министр отметил, что нефть, газ, уголь и ядерная энергия будут служить странам долгие годы, необходимо также развивать возобновляемую энергетику. Энергетическая безопасность для Чехии это вопрос национальной безопасности, подчеркнул Томаш Пояр.

С начала 2025 года Чехия начала наращивать закупки азербайджанкой нефти и нефтепродуктов. В январе-апреле было закуплено на треть больше нефти, чем за тот же период прошлого года. На сегодня в Чехию, по данным Госкомтаможни Азербайджана, продано топлива на 305 миллионов долларов.

Всего же за четыре месяца в 17 стран было экспортировано азербайджанской нефти на 4,6 миллиарда долларов. Помимо Италии и Чехии в список импортеров каспийской нефти вошли Румыния, Германия, Хорватия, Португалия, Великобритания, Греция, Таиланд, Индонезия, Тунис и другие. Хотя экспорт нефтепродуктов показал снижение, поставки сырой нефти в Европу выросли.

Спрос на нефть в Европе остается стабильным. Он не падает, несмотря на тенденции, связанные с декарбонизацией. По прогнозам генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гайса, к 2050 году спрос на нефть превысит 120 миллионов баррелей в сутки, что, считает он, является значительным показателем.

В эксклюзивном интервью Trend на полях Бакинской энергетической недели, аль-Гайса заявил, что в 2025 году спрос на нефть, согласно прогнозам, вырастет примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Рост добычи ожидается в США, в Китае, других странах. Все подробности будут отражены в обновленном прогнозе World Oil Outlook, который будет представлен в июле.

Прагматизм, считает генсек ОПЕК, это один из ключевых аспектов. по его словам, в последние 1-2 года все больше людей подходит к вопросам будущего энергетики с большей долей реализма и здравого смысла. И это очень важно, так как с приростом населения планеты потребуется больше энергии. "Мы видим, что в этом году произошло некоторое отступление в ряде политик, нацеленных на переход к альтернативным источникам энергии и ВИЭ. Мы не против возобновляемой энергетики - напротив, мы поддерживаем ее развитие. Однако мы уверены, что только на возобновляемых источниках невозможно обеспечить экономический рост и энергетические потребности планеты в будущем. Миру нужно быть реалистичнее и рагматичнее", - сказал аль-Гайс, добавив, что ОПЕК вовсе не против ВИЭ.

Новые геополитические сдвиги заставили мир несколько скорректировать энергетические планы, активно продвигавшиеся еще два-три года назад. Тема ископаемого топлива снова вернулась в повестку, но не в качестве объекта шельмования, а вновь заняла свое место в качестве средства экономического развития и энергетической безопасности. Это не значит, что зеленая повестка остановлена. Она продолжает продвигаться, но уже более продуманными шагами, без излишней суеты и без назначения виновных в изменении климата.

3 мая страны ОПЕК+ договорились нарастить в июне добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Согласно более ранним планам, этот показатель должен был быть в три раза меньше. На такое решение оказали влияние события на мировой арене, в первую очередь тарифные войны США, оказывающие определенное давление на нефтяной рынок.

Специалисты с удивлением отмечают, что, несмотря на решение о наращивании добычи, цены на нефть продолжают расти. Так, согласно сегодняшним данным, цена азербайджанской нефти Azeri Light в итальянском порту Августа выросла на 2,53 доллара и составила 68,82 доллара за баррель. Цена барреля Azeri Light в турецком порту Джейхан поднялась чуть меньше, составив 67,61 доллара. Сырая нефть марки Urals 3 июня торговалась по 54,14 доллара за баррель, подорожав на 5 с лишним процентов. Brent, добываемая в Северном море, выросла в цене почти на 5 процентов и составила 66,83 доллара за баррель.

Надо сказать, что в Азербайджане все годы с тех пор, как началась "зеленая лихорадка", относились к вопросу полного отказа от ископаемого топлива прагматично и реалистично. Не только потому, что наша страна сама добывает нефть и газ. В целом, политика Баку всегда демонстрирует реализм, о чем бы не шла речь. Во всех сферах подходы просчитываются с точки зрения реальной ситуации, без романтизма, который в стратегических вопросах недопустим.

Президент Ильхам Алиев уже несколько лет спокойно и терпеливо указывает идеологам декарбонизации, что полный отказ от нефти и газа невозможен, а настойчивость в этом вопросе носит характер политической кампании. На открытии Бакинской энергетической недели глава государства снова коснулся этого вопроса, указав, что хотя ему, как президенту COP29, возможно, неуместно много говорить о нефти и газе, но повестка дня Азербайджана касательно своего председательства была очень прагматичной.

"Она была далека от популизма и ложных нарративов. Она была основана на прагматических расчетах спроса стран на ископаемое топливо. И мы видим, что происходит в некоторых странах, когда не соблюдается баланс между ископаемым топливом и зеленой энергией. Это становится причиной отключений электроэнергии, энергетического коллапса и может привести к гораздо более сложным последствиям. Поэтому я считаю правильной политикой сохранение баланса и отказ от следования веяниям времени, которые иногда диктуют наши шаги".

Президент Азербайджана имел в виду масштабные отключения электроэнергии, постигшие ряд стран Европы. 28 апреля блэкаут пережили Испания, Португалия, Бельгия, Франция и Андорра. На несколько часов замерла практически вся жизнь в этих государствах. 26 мая Франция в очередной раз осталась без света. Отключение захватило ряд населенных пунктов, аэропорт Ниццы, транспортную сеть. Днем ранее произошло масштабное отключение электроэнергии в Каннах, где как раз проходил международный Каннский кинофестиваль.

Как заявила, комментируя ситуацию журналистам, генеральный секретарь ассоциации европейской электроэнергетической промышленности Eurelectric Кристина Руби, устаревшая энергосистема Европы и нехватка мощностей для хранения энергии требуют триллионы долларов инвестиций, чтобы справиться с растущим производством зеленой энергии, увеличивающимся спросом на электроэнергию и избежать отключений электроэнергии. Энергосистема Европейского Союза в основном относится к прошлому столетию, а половина линий старше 40 лет. Рост производства низкоуглеродной энергии и растущий спрос со стороны центров обработки данных и электромобилей требуют капитального ремонта сетей, которым также нужна цифровая защита для противостояния кибератакам, отметила она.

Европейская комиссия подсчитала, что к 2050 году Европе необходимо инвестировать в сети от 2,0 до 2,3 триллиона долларов.

То есть энергосистемы стран ЕС не готовы к такой встряске, как переход на возобновляемые источники энергии и резкое сокращение использования традиционного топлива. Защита экологии и спасение планеты от климатической катастрофы, несомненно, очень важная задача, но идти к ее решению нужно так, чтобы не навредить.

Не нужно далеко ходить, пример Азербайджана - перед глазами. Реализуя амбициозную зеленую повестку, он, в то же время, продолжает проекты в сфере нефти и газа. В первые дни Бакинской энергетической недели были подписаны документы, предусматривающие реализацию трех проектов в сфере солярной энергетики общей мощностью 200 мегаватт между Минэнерго Азербайджана и китайскими компаниями China Energy Engineering Corporation Limited и Maire Tecnimont S.p.A. Также были подписаны договоры с ОАО "Norm" о строительстве солнечных электростанций в Джебраиле.

Bp, SOCAR Green и Азербайджанский фонд развития бизнеса (ABDF) 2 июня объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту солнечной электростанции "Шафаг". Эти три структуры являются акционерами совместного предприятия Shafag (Jebrayil) Solar Limited (SJSL). СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт будет построена в Джебраильском районе Азербайджана.

Одновременно с подписанием документов в сфере ВИЭ, на полях Бакинской энергетической недели заключались и сделки по сотрудничеству в нефтегазовых проектах. SOCAR и компанией ExxonMobil Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в нефтегазовой сфере Азербайджана. Эксперты обращают внимание, что сотрудничество между Госнефтекомпанией АР и одной из крупнейших нефтяных компаний мира - американской ExxonMobil в последнее время заметно активизировалось.

Председатель TotalEnergies Azerbaijan Эммануэль де Гийебон в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума объявил о начале второй фазы разработки газового месторождения "Абшерон" с использованием инновационной подводной концепции. Планируется бурение нескольких скважин. строительство 140-километрового трубопровода до Сангачала, а также завода.

К 2027 году Азербайджан планирует инвестировать в сферу возобновляемой энергетики 2,8 миллиарда долларов. Будут построены и интегрированы в национальную энергосистему 8 крупных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около 2 ГВт. Азербайджан имеет технический потенциал возобновляемых источников энергии мощностью 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. С ведущими зарубежными компаниями страной подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам ВИЭ общей мощностью 10 ГВт. При этом продолжается планомерная работа по выполнению Азербайджаном своих обязательств перед партнерами, покупающими его нефть и газ.

Выступая на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в начале апреля, Президент Ильхам Алиев подчеркнул ряд важных моментов. Он сказал: "Сегодня, как никогда ранее, очевидно, что энергетическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности стран. Я бы также сказал, что сегодня мы можем говорить и о промышленной безопасности, потому что для развития промышленности нам нужны энергоресурсы, нам нужны нефтехимические продукты, нам нужны удобрения, а Азербайджан является производителем и экспортером сырой нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимических продуктов и удобрений... Мы надеемся, что, несмотря на очень амбициозную зеленую повестку в Европе, производители ископаемого топлива и само ископаемое топливо, как важный фактор энергетической безопасности, не будут забыты, в их отношении не будет предрассудков".

Думается, этап предрассудков Европой уже пройден.