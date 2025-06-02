Азербайджан подписал новые соглашения в сфере ВИЭ
В Баку подписаны документы, предусматривающие реализацию трёх проектов по солнечной энергии общей мощностью 200 мегаватт, а также сотрудничество в области "зеленой" энергетики между министерством энергетики Азербайджана и компаниями China Energy Engineering Corporation Limited и Maire Tecnimont S.p.A.
Как передает Day.Az, документы были подписаны в рамках Бакинской энергетической недели.
Также были подписаны договоры с ОАО "Norm" в связи со строительством солнечных электростанций в Джебраиле.
Кроме того, был подписан Протокол о внесении соответствующих изменений в документ с целью продления срока действия Меморандума о взаимопонимании в области энергетического перехода между министерством энергетики Азербайджана и компанией "Maire Tecnimont S.p.A.".
Ранее мы сообщали, что китайская компания планирует модернизировать электросети в Азербайджане.
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