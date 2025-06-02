Китайская компания планирует модернизировать электросети в Азербайджане

China Energy Engineering Corporation Limited ведет переговоры с министерством энергетики Азербайджана по модернизации электросетей с целью интеграции большего объёма возобновляемых источников энергии в энергосистему страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент корпорации China Energy Engineering Corporation Limited Бо Ван.

"Мы продвигаем проект солнечной электростанции мощностью 160 мегаватт в регионе Физули. Также планируется проведение исследований по оффшорной ветроэлектростанции мощностью 200 мегаватт в Каспийском море. Кроме того, нами подписан Меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики, предусматривающий модернизацию энергосети для обеспечения устойчивого развития возобновляемой энергетики в будущем", - сказал он.

Бо Ван отметил, что China Energy Engineering является крупнейшей в мире компанией в сфере электроэнергетики - как инвестор и подрядчик по принципу EPC (инжиниринг, закупки, строительство), и сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение.

"На сегодняшний день у нас уже есть совместные инициативы с Министерством энергетики Азербайджана по инвестициям в солнечную энергетику, а также в оффшорную ветроэнергетику. Кроме того, мы ведем переговоры с министерством энергетики Азербайджана о модернизации электросетей с целью интеграции большего объёма возобновляемых источников энергии в энергосистему страны", - сказал он.