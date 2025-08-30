В Турции празднуют 103-ю годовщину Победы

В Турции в субботу, 30 августа, широко отмечается 103-я годовщина Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с государственным праздником по всей стране организованы многочисленные шествия, собрания, концертные программы и т.д.

Руководящие лица государства во главе с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом традиционно посетят в Анкаре мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, почтят память всех участников национально-освободительной борьбы турецкого народа.

Президент Эрдоган в качестве главнокомандующего ВС Турции примет в Президентском комплексе в Анкаре поздравления по случаю Дня Победы.

Наступление турецкой армии под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, начавшееся 26 августа 1922 года с битвы при Думлупынаре, продлилось четыре дня и завершилось полным разгромом войск интервентов. Эта победа стала переломным пунктом в национально-освободительной борьбе турецкого народа - иностранные силы удалось изгнать с территории Турции, и вскоре было объявлено о создании Республики. После победы при Думлупынаре Мустафа Кемаль-паша отдал войскам новый приказ: "Ваша первая цель - Средиземное море. Вперед!". Уже к 9 сентября турецкая армия освободила Измир.

День Победы в качестве государственного праздника был учрежден в Турции в 1926 году.