https://news.day.az/world/1777082.html По указанию Трампа мексиканская стена окрашивается в чёрный цвет Пограничная стена США, построенная вдоль границы с Мексикой с использованием металлических заграждений, по указанию президента Дональда Трампа окрашивается в черный цвет. Как сообщает Day.Az, причина в том, что черный цвет сильнее поглощает солнечное тепло, что затрудняет мигрантам попытки взобраться на раскалённую стену.
