Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

На этой неделе официальный курс маната к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался неизменным.

Как сообщает в субботу Day.Az, средневзвешенный курс 1 доллара за неделю составил 1,7 маната.

Официальный курс маната к доллару

18 августа

1.7

25 августа

1.7

19 августа

1.7

26 августа

1.7

20 августа

1.7

27 августа

1.7

21 августа

1.7

28 августа

1.7

22 августа

1.7

29 августа

1.7

Средний курс за неделю

1.7

Средний курс за неделю

1.7

В течение этой недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0068 маната. Средневзвешенный курс, напротив, вырос на 0,00054 маната и составил 1,9806 маната за 1 евро.

 

Официальный курс маната к евро

18 августа

1.9904

25 августа

1.9897

19 августа

1.9828

26 августа

1.9774

20 августа

1.9780

27 августа

1.9744

21 августа

1.9797

28 августа

1.9786

22 августа

1.9694

29 августа

1.9829

Средний курс за неделю

1.98006

Средний курс за неделю

1.9806

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс также подешевел на 0,003 маната и составил 2,1102 маната за 100 рублей.

Официальный курс маната к 100 российским рублям

  

18 августа

2.1210

25 августа

2.1090

19 августа

2.1134

26 августа

2.1061

20 августа

2.1091

27 августа

2.1116

21 августа

2.1110

28 августа

2.1157

22 августа

2.1115

29 августа

2.1086

Средний курс за неделю

2.1132

Средний курс за неделю

2,1102

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс также уменьшился на 0,00016 маната и составил 0,0414 маната за 1 лиру.

Официальный курс маната к турецкой лире

18 августа

0.0416

25 августа

0.0415

19 августа

0.0416

26 августа

0.0414

20 августа

0.0416

27 августа

0.0414

21 августа

0.0415

28 августа

0.0414

22 августа

0.0415

29 августа

0.0413

Средний курс за неделю

0.04156

Средний курс за неделю

0.0414