Спикер парламента Азербайджана поздравила Турцию с Днем Победы

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила народ и государство Турции по случаю Дня Победы.

Как передает Day.Az, спикер поделилась соответствующим заявлением на своих страницах в социальных сетях.

"Победа в Войне за независимость занимает одно из самых почётных мест в богатой истории государственности Турции, демонстрируя национальное единство и боевой дух братского турецкого народа", - отмечается в публикации.

По случаю праздника С.Гафарова пожелала братскому народу Турции мира, благополучия и процветания.