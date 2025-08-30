https://news.day.az/politics/1777201.html Спикер парламента Азербайджана поздравила Турцию с Днем Победы Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила народ и государство Турции по случаю Дня Победы. Как передает Day.Az, спикер поделилась соответствующим заявлением на своих страницах в социальных сетях.
Спикер парламента Азербайджана поздравила Турцию с Днем Победы
Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила народ и государство Турции по случаю Дня Победы.
Как передает Day.Az, спикер поделилась соответствующим заявлением на своих страницах в социальных сетях.
"Победа в Войне за независимость занимает одно из самых почётных мест в богатой истории государственности Турции, демонстрируя национальное единство и боевой дух братского турецкого народа", - отмечается в публикации.
По случаю праздника С.Гафарова пожелала братскому народу Турции мира, благополучия и процветания.
