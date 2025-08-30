https://news.day.az/world/1777232.html

В Индонезии продолжаются протесты - ВИДЕО

Ситуация в Индонезии с почти 300-миллионным населением выходит из под контроля властей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие громят дома ряда чиновников и продолжают сжигать отделения полиции и правительственные здания.