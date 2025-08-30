Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

В Китае президент Индонезии должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Отмечается, что соответствующее решение было принято "из-за внутренней ситуации" в Индонезии.

28 августа тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Протестующие бросали камни и запускали фейерверки, полицейские отвечали слезоточивым газом. Участники демонстраций требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также роспуска парламента. После попыток рабочих попасть в полицейских фейерверками стражи порядка стали оттеснять протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.