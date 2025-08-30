Посол Великобритании в Азербайджане совершил свой первый визит в Шушу

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил свой первый визит в город Шуша.

Как сообщает Day.Az, об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Моя первая поездка в Шушу! Сегодня я успел осмотреть часть города, и уже не могу дождаться, чтобы увидеть остальное завтра. Это было прекрасно!" - говорится в публикации.