https://news.day.az/politics/1777238.html Посол Великобритании в Азербайджане совершил свой первый визит в Шушу - ФОТО Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил свой первый визит в город Шуша. Как сообщает Day.Az, об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х. "Моя первая поездка в Шушу! Сегодня я успел осмотреть часть города, и уже не могу дождаться, чтобы увидеть остальное завтра. Это было прекрасно!" - говорится в публикации.
