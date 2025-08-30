"Араз-Нахчыван" вышел в основной раунд Лиги чемпионов

Сегодня "Араз-Нахчыван" провел заключительный матч в предварительном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский чемпион встретился с австрийским клубом "Люти Крайишничи" и одержал уверенную победу со счетом 12:3.

Ранее команда Евгения Куксевича разгромила североирландский "Спарту" (9:1) и шотландский "Солтрайс" (7:2). Таким образом, "Араз-Нахчыван" уверенно занял первое место в группе F и вышел в следующий этап турнира.