Гороскоп на 31 августа

Сегодня звезды гороскопа предупреждают, что если в ваших отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность. Ничего не поделаешь, день склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины - если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь. Впрочем, если не отвлекаться на выяснение отношений, день может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня Овен должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, сегодня Овну придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Телец

Сегодня Телец не будет склонен к компромиссам. "Да" - значит "да", "нет" - значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Тельца к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Тельцу следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать - сегодня это точно не получится.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам не спешить с принятием любых серьезных решений - лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Близнецы чего-то не предусмотрели или не владеют всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, им сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Близнецы могут смело бросаться в бой!

Рак

Сегодня Раку, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Рака из колеи, звезды гороскопа советуют ему сегодня быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Лев

Сегодня в общении с окружающими Лев способен упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Лев станет источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Льву сегодня держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказал - быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.

Дева

Сегодня у Девы все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет ее к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Дева будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) ее способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Дева сегодня сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.

Весы

Сегодня Весы способны проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести их к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательные Весы сегодня имеют шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - сегодня у них от Весов просто не существует тайн!

Скорпион

Сегодня Скорпион может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно - от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Скорпиону не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Стрелец

Сегодня в голосе Стрельца будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Стрельца стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Стрельцу стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Козерог

Сегодня - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Козерога есть. То, о чем Козерог не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, - все это сегодня он может сделать без опаски. День склоняет Козерога к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Водолей

Сегодня уверенность Водолея в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Водолей и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня Водолею следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в его голове.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут склонны досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет их раздражать, заставляя Рыб вникать до тех пор, пока для них не останется белых пятен. Это позволит им избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Рыбы издеваются над ними, - такую массу уточняющих вопросов они способны сегодня задать!