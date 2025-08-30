ШОС как платформа для реализации новых стратегий и проектов Кыргызстана

Источник: Агентство международной информации Trend

Членство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) играет важную роль в национальной стратегии страны. Оно помогает обеспечивать безопасность, развивать экономику и укреплять позиции на международной арене.

Еще в 1996 году Кыргызстан стал частью Шанхайской пятерки, которая была предшественницей современной организации. С тех пор Кыргызстан активно участвует в формировании работы организации и ее институциональных процессов. В 2001 году республика вместе с Казахстаном, Китаем, Россией и Таджикистаном подписала Декларацию о создании ШОС. Это стало основой для более тесного политического и экономического сотрудничества с соседями и другими странами Евразии.

Кыргызстан несколько раз принимал саммиты глав государств ШОС, в 2007, 2013 и 2019 годах. После 25-го саммита в Тяньцзине председательство в организации перейдет к Кыргызстану в 2026 году, что откроет новые возможности для реализации национальных инициатив и проектов на региональном уровне.

Кыргызстан граничит с четырьмя странами-участницами ШОС: Казахстаном на севере, Китаем на востоке, Узбекистаном на западе и Таджикистаном на юго-западе. Эти границы создают хорошую основу для сотрудничества в безопасности и экономике.

С Китаем страна участвует в крупных инфраструктурных проектах. Один из них - строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Эта магистраль тесно связана с китайской инициативой "Один пояс, один путь" и демонстрирует способность Кыргызстана использовать международные проекты для реализации национальных интересов. Также на границе двух стран строится пограничный пункт "Бедель", который должен значительно увеличить товарооборот между странами. На днях в Кыргызстане началось строительство автодороги, которая соединит село Барскоон на южном побережье Иссык-Куля с пунктом пропуска "Бедель".

С Казахстаном и Узбекистаном Кыргызстан реализует совместные проекты по гидроэнергетике, в частности строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 на реке Нарын. Эти проекты важны для энергетической безопасности и устойчивого развития региона.

В марте 2025 года Кыргызстан закрепил свои границы с соседями членами-ШОС официальными договорами. 13 марта в Бишкеке был подписан договор о кыргызско-таджикской Государственной границе который окончательно урегулировал вопросы делимитации и демаркации, тянувшиеся ещё с советских времён. 31 марта в Худжанде прошла историческая трехсторонняя встреча лидеров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана - Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева. На ней был подписан договор о точке стыка государственных границ трех стран. Это стало важным шагом для укрепления стабильности и доверия между соседями.

Эти примеры показывают, что сотрудничество в рамках ШОС помогает реализовывать конкретные проекты, которые важны для экономики и стабильности в регионе.

Региональная стабильность и безопасность, поддерживаемая ШОС, создают благоприятные условия для экономического развития. Снижение рисков, связанных с экстремистскими угрозами и нестабильностью, повышает доверие иностранных инвесторов. Для Кыргызстана это особенно важно, учитывая его геополитическое положение. Страна активно участвует в укреплении институтов организации, что превращает ее в одного из ключевых центров региональной интеграции.

Экономика Кыргызстана также демонстрирует стабильность и эффективность проводимой политики. В 2024 году рост валового внутреннего продукта составил 9 процентов и достиг исторического максимума в 1,52 триллиона сомов (около 17.5 миллиардов долларов США). Такая динамика подтверждает правильность выбранных стратегий и укрепляет позиции страны как надежного союзника для инвесторов и соседей в регионе.

Кроме того, страны-члены ШОС также являются основными торговыми партнерами Кыргызстана. По итогам первых шести месяцев года наибольшая доля торговли пришлась на Китай с 36,7 процентами, Россию с 21 процентом и Казахстан с 10,3 процента.

Цифровизация становится одним из важных направлений сотрудничества в ШОС. Кыргызстан активно продвигает создание Единого цифрового пространства, видя в этом возможность упростить электронную торговлю и гармонизировать стандарты в регионе. В частности в 2026 году Кыргызстан предлагает провести встречу министров стран-членов ШОС, отвечающих за развитие информационно-коммуникационных технологий, чтобы обсудить совместные шаги по этому направлению.

Таким образом, ШОС становится для Кыргызстана не просто международной платформой, а инструментом для реализации национальных интересов. Членство в ШОС помогает стране укреплять безопасность, развивать экономику, внедрять инновации и строить доверительные отношения с соседями. Это превращает Кыргызстан в важный центр сотрудничества в самом сердце Евразии и способствует созданию более стабильного и сбалансированного региона.