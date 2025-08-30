В Баку на ряде дорог ограничат движение транспорта

С 22:00 30 августа будет ограничен выезд с проспекта Азадлыг на проспект Нефтчиляр до окончания гонки Формулы-1.

Как передает Day.Az, эти ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана 2025 года Qatar Airways Формулы-1, который пройдет с 19 по 21 сентября. Обратите внимание, что ограничения будут применяться поэтапно, и другие улицы и проспекты также могут быть затронуты в преддверии гонки.

Водителей просят использовать альтернативные маршруты.

Baku City Circuit заранее благодарит жителей города за понимание сложившейся ситуации.