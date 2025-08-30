Пилот "Макларена" Оскар Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Австралиец показал лучшее время - 1:08.662. Его напарник Ландо Норрис уступил всего 0.012 секунды и занял вторую позицию.

Третьим стал лидер чемпионата и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", проигравший 0.263 секунды. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Феррари" показал лишь седьмой результат.

Таким образом, оба болида "Макларена" стартуют с первого ряда, что дает команде отличные шансы на победу в воскресной гонке в Зандворте.