Şamaxıda COP29 İqlim Dəyişmələri üzrə ikinci Yay Düşərgəsi başa çatıb - FOTO
Şamaxı şəhərində keçirilən COP29 İqlim Dəyişmələri üzrə ikinci Yay Düşərgəsinin dördüncü günü "Regional İnkişaf" İctimai Birliyi tərəfindən iştirakçılar üçün təşkil olunan ekskursiyalar çərçivəsində ilk olaraq, Dəmirçi kəndinə səfər edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, burada iştirakçılar Arxeoloji Muzeyi ziyarət edərək bölgənin qədim tarixi və mədəni irsi barədə ətraflı məlumat alıblar. Ardınca düşərgə iştirakçılarının Alpaka fermasına ekskursiyası baş tutub.
Dördüncü günün proqramı mədəniyyət axşamı ilə yekunlaşıb. İştirakçılar arasında dostluq, qarşılıqlı anlaşma və mədəni müxtəlifliyə hörmət mühitinin güclənməsi məqsədilə təşkil edilən mədəniyyət axşamında müxtəlif ölkələrdən olan iştirakçılar öz ölkələrinin tarixi, musiqisi və rəqsləri barədə təqdimatlar ediblər. Bununla yanaşı, onlar milli atributlarını və müxtəlif şirniyyatlarını təqdim edərək düşərgə iştirakçılarına öz mədəniyyətlərini daha yaxından tanıtmaq fürsəti əldə ediblər.
Düşərgənin sonuncu günü "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin əməkdaşları Şəfiqə Tağızadə və İlkin Əliyarlı tərəfindən buzqıran oyunları keçirilməsi ilə başlanıb.
Sonra IRENA agentliyi tərəfindən iqlim dəyişikliyinin qarşısının alınmasında bərpaolunan enerjinin rolu və ədalətli, inklüziv enerji keçidi anlayışı ilə bağlı təlim sessiyası keçirilib.
Ardınca iqlim dəyişikliyi və ətraf mühit məsələləri ilə bağlı məntiqi suallardan ibarət intellektual oyun təşkil edilib.
Günün sonunda baş tutan bağlanış mərasimində iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.
Düşərgə vida şam yeməyi ilə başa çatıb.
