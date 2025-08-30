Состоится чемпионат Азербайджана по гребле

2-3 сентября состоится чемпионат Азербайджана по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ. Организаторами соревнований являются Министерство молодежи и спорта и Федерация каноэ и гребли Азербайджана (AKAF).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в чемпионате, который пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в городе Мингячевир, примут участие более 100 спортсменов из Баку и Мингячевира.

На соревнованиях гребцы проверят свои силы в одноместных и двухместных лодках в академической гребле и байдаркам, а также в одноместных лодках в гребле на каноэ.

Отметим, что чемпионат Азербайджана является тестовым и подготовительным к III Играм стран СНГ, которые пройдут в сентябре-октябре. Отличившиеся гребцы примут участие в Играх стран СНГ.