ЕС направил в Азербайджан нового посла

Европейский Союз направил в Азербайджан нового посла, сообщает Trend. Как передает Day.Az, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Новым послом стала Марияна Куюнджич, которая в настоящее время представляет Хорватию в Комитете ЕС по политике и безопасности.