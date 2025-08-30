ЕС направил в Азербайджан нового посла

Европейский Союз направил в Азербайджан нового посла.

Как передает Day.Az, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Новым послом стала Марияна Куюнджич, которая в настоящее время представляет Хорватию в Комитете ЕС по политике и безопасности.