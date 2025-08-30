https://news.day.az/politics/1777240.html ЕС направил в Азербайджан нового посла Европейский Союз направил в Азербайджан нового посла, сообщает Trend. Как передает Day.Az, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Новым послом стала Марияна Куюнджич, которая в настоящее время представляет Хорватию в Комитете ЕС по политике и безопасности.
