Судьбоносный август: чем запомнился последний месяц лета

Саммит ШОС станет достойным завершением череды важных событий этого августа. Месяц был бурным и богатым с точки зрения международной повестки. Он запомнился и важными вехами для нашей страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, ШОС - это половина населения планеты, это четыре ядерные державы, это два постоянных члена Совбеза ООН. Это Китай и Индия - две самые быстро растущие экономические державы, по объему экономики вышедшие на вторую и третью строчку в мире.

"Ранее Азербайджан обратился в ШОС по поводу повышения своего статуса в организации с партнера по диалогу до наблюдателя. Полагаю, амбиции Баку будут поддержаны, так как Азербайджан является важным звеном Срединного коридора, обеспечивающего устойчивую сухопутную транспортную связь по осям Восток-Запад и Север-Юг. Далее, ШОС интересна Азербайджану, как в контексте развития экономики, так и как самая перспективная структура формирующейся системы коллективной безопасности в Азии. Очевидно, что Азербайджану не помешает поддержка со стороны такого партнера, как Китай", - сказал Мусабеков.

Особое место наш собеседник отвел встрече в Вашингтоне, где была подписана декларация и парафирован текст будущего мирного договора.

"Не буду оригинален, если скажу, что очень важной была встреча в Вашингтоне, парафирование там договора о мире и нормализации отношений, принятие декларации, в которой фактически закреплены шаги сторон в направлении мира. В Вашингтоне были приняты долгожданные решения по коммуникациям через Зангезур, причем, с фактической поддержкой и гарантиями со стороны президента Соединенных Штатов. Это дорогого стоит. В соответствие с вашингтонскими договоренностями США взяли на себя значительную роль в реализации проекта Зангезурского коридора. И мы ждем, что эта проблема, которая стала неподъемной, будет, наконец, решена", - сказал политолог.

Мусабеков считает важным обновление отношений Вашингтона с Ереваном через подписание хартии о партнерстве, которая заменила документ, заключенный прежней администрацией буквально накануне завершения каденции демократической администрации Байдена. Азербайджан, отметил он, тоже подписал документ о партнерстве, а президент Трамп выпустил меморандум о приостановке действия 907-й поправки, которая ограничивала администрацию в оказании военной помощи Баку. Кроме того, будет дано поручение выработать документ, который включит в себя все необходимое для стратегического партнёрства Азербайджана с США.

Еще одним знаковым событием августа, считает наш собеседник, был визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан и проведение там трехстороннего саммита с участием лидеров Азербайджана, Туркменистане и Узбекистана. Прошедшие там обсуждения имеют большое значение в контексте взаимодействия на пространстве тюркского мира, а также сотрудничества между тремя братскими странами. Три близких этнически, культурно, языково народов и государств стали еще ближе, что послужит углублению сотрудничества на благо всех наших сторон

"В августе внимание всего мира привлекли встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и переговоры Трампа с Володимиром Зеленским в Вашингтоне. Последняя встреча, напомню, проходила в сопровождении европейских политиков первого ранга. Этот процесс имеет значение и для нас, хотя может показаться, что война в Украине идет далеко от Азербайджана. То, что происходит вокруг российско-украинского конфликта, имеет большое значение для всех постсоветских стран в контексте их отношений с Россией, а также в контексте обеспечения действенности международного права, провозглашающего территориальную целостность, неприкосновенность границ и неприменение силы. От того, как решается этот вопрос, будет многое зависеть в мире", - считает Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева