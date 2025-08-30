Министр обороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в военных училищах Турции

30 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с рабочим визитом в братскую Турцию по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита министр обороны принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в училище Сухопутных войск, Военно-морском училище и в Военном лётном училище Национального университета обороны Турции.

Выступивший на церемониях Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, поздравил выпускников.

Дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим высшие военные учебные заведения Турции, вручил министр обороны Азербайджанской Республики.

В заключение выпускники под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем перед трибуной.