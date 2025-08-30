Стало известно время переезда в город Агдам

В три села вокруг Агдама уже переселены наши граждане.

Как передает Day.Az, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он сообщил, что в городе Агдам продолжаются инфраструктурные работы.

"Автовокзал и железнодорожный вокзальный комплекс в городе создадут условия для более комфортного передвижения по Агдаму", - сказал он.

Э.Гусейнов отметил, что переселение в город Агдам планируется осенью.

"Поздравляю всех с этим событием. Мы возвращаемся в город Агдам. Скорее всего, в следующем году историко-культурная часть Агдама будет полностью восстановлена ​​и передана в пользование населения", - подчеркнул он.