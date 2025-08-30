Трамп хочет отменить пакет иностранной помощи на $5 млрд

Президент США Дональд Трамп планирует отменить пакет иностранной помощи на сумму почти 5 миллиардов долларов, несмотря на то, что эти расходы уже были одобрены американским конгрессом. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно публикации, Трамп намерен подать в конгресс запрос об отмене финансирования иностранной помощи и миротворческих операций незадолго до конца финансового года.

Такая процедура позволит обеспечить истечение срока использования денег до того, как законодатели успеют ответить на обращение президента.