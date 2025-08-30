АМИ Trend получило высокое признание как в Азербайджане, так и на международной арене

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Как передает Day.Az, народный артист Азербайджана, композитор Фаиг Суджаддинов поделился своими мыслями в связи с 30-летием АМИ Trend.

Он отметил, что Trend пользуется большим авторитетом не только в Азербайджане, но и во многих странах мира.

"Агентство международной информации Trend - это медиа-структура, завоевавшая авторитет не только в Азербайджане, но и во многих странах мира. Trend - это агентство, которое играет исключительную роль в правильном донесении азербайджанских реалий до мира. Новости АМИ Trend на нескольких языках доводят общественно-политическую повестку дня, экономические, социальные, культурные события нашей страны как до читателей Азербайджана, так и до международной аудитории.

Оперативность, объективный подход, глубокий содержательный анализ неуклонно расширяют читательскую аудиторию Trend. Информационное агентство Trend работает с первых лет нашей независимости - с 1995 года и за эти годы прошло большой и славный путь. За прошедшие 30 лет мы видим достойное служение государству, народу и обществу, а также профессиональный и решительный подход. Искренне поздравляю коллектив агентства с этим юбилеем, желаю новых успехов. С 30-летием!", - подытожил он.