Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi ədaləti bərpa etdi - Nizami Səfərov
Müəllif: Nizami Səfərov, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına verdiyi müsahibədə qeyd etmişdir ki, "44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan ədaləti, beynəlxalq hüququ və öz ləyaqətini bərpa etdi, torpaqlarını geri qaytardı". Baxmayaraq ki, Azərbaycan tarixə qovuşan münaqişəni diplomatik yollarla həll olunmasına çalışırdı, bu səylər beynəlxalq səviyyədə hökm sürən ikili standartlar və selektiv yanaşmalarla üzləşdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Assambleyanın Qarabağla əlaqədar qəbul etdiyi qətnamələrdə erməni işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən "dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılması", heç bir dövlət tərəfindən işğal nəticəsində yaranmış vəziyyətin tanınmaması və belə vəziyyətin davam etməsinə səy göstərməməsi və s. mühüm müddəaların əksini tapmaşına rəğmən, ATƏT-in Minsk qrupu milli maraqlarımıza cavab verməyən status quo-nun saxlanılmasına çalışırdı. Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətsizliyi fonunda Ermənistan sil-silə silahlı təxribatlar törədərək, Azərbaycanı yeni müharibə ilə hədələyirdi. Bu cür şəraitdə Azərbaycan bütün məsələləri BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünümüdafiə hüququndan istifadə etməklə həll etdi və düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdi.
Xatırlatmaq istərdim ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təsis sənədinə əsaslanan beynəlxalq hüquqi rejimə uyğun olaraq, hərbi güc tətbiqinin iki qanuni forması mövcuddur: 1) beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması və ya bərpası üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə əsasən həyata keçirilən kollektiv tədbirlər; 2) BMT üzvünün hərbi hücuma cavab olaraq fərdi və ya kollektiv özünümüdafiə hüququndan istifadəsi. Ərazi bütövlüyünün bərpası və ölkənin beynəlxaql sərhədləri çərçivəsində konstitusiya-hüquq qaydasının təmin edilməsi Azərbaycanın suveren hüququ idi və beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınan təməl prinsiplərinə uyğun olaraq, dövlətimiz zəruri özünümüdafiə tədbirlərini həyata keçirərək, tarixi ədaləti bərpa etdi.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре