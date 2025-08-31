Во Франции призвали к созданию союза правых сил в противовес Макрону

Лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла выступил с инициативой формирования коалиции правых сил, оппозиционных политике президента Эммануэля Макрона. Своей идеей он поделился в интервью телеканалу BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу протянуть руку сиротам правых сил, правым политикам, которые не растворились в макронизме", - отметил политик.

Это заявление прозвучало накануне запланированного на 8 сентября голосования в Национальном собрании Франции по вопросу о доверии правительству Франсуа Байру. Депутаты от партии "Национальное объединение" намерены поддержать вотум недоверия и проголосовать за отставку нынешнего правительства.