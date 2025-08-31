В Стокгольме прошла видеоконференция по случаю 5-й годовщины со дня Победы Азербайджана в Карабахской войне

30 августа в Стокгольме состоялась международная видеоконференция Chronicle of Victory: The Victorious Leader of a Triumphant Nation ("Хроника Победы: Победоносный лидер народа-победителя"), приуроченная к пятой годовщине со дня Победы Азербайджана в Карабахской войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, организаторами мероприятия, в котором приняло участие около 70 гостей, выступили Международный фонд азербайджанцев мира (Швеция), Конгресс азербайджанцев Швеции, Кавказский университет (Турция) и Издательский дом культуры и искусства тюркского мира (Турция).

В ходе конференции с приветственными обращениями выступили директор Международного фонда азербайджанцев мира Эмиль Мирзоев, генеральный секретарь фонда Хикмет Джавадов, сотрудник посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция Орхан Нейматов, директор Шамахинского районного Центра Гейдара Алиева Кёнуль Эйвазова и др.

Конференция стала значимой платформой для обсуждения исторической роли Победы Азербайджана и укрепления международного сотрудничества в сфере науки, культуры и общественной дипломатии.

Участники мероприятия отметили, что победа в Карабахе стала возможной благодаря тому, что народ проявил единство, силу духа и непоколебимую веру в свою родину, а доблестная армия Азербайджана, действуя мужественно и решительно, смогла превратить это единство в историческую победу.

Подчеркивалось, что особая роль в победе принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву, проявившему себя как лидер-реформатор, который не только сумел сохранить независимость, обретенную в начале 1990-х годов, но и заново определил путь развития страны в XXI веке. Его президентство отличает тонкое сочетание преемственности и новаторства, опора на политический фундамент, заложенный Гейдаром Алиевым, и одновременно реализация смелых стратегий экономической диверсификации, военной модернизации и активной дипломатической деятельности.

Также внимание было уделено роли азербайджанской диаспоры в Европе, которая активно вносит вклад в сохранение национальной идентичности, укрепление связей с родиной и донесение правды об Азербайджане до мировой общественности.